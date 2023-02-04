"Потрібно абстрагуватися від загальної гри Челсі, адже це був перший матч команди взагалі. Говорити нема про що. Немає системи та немає гри як такої.

Наставник Челсі пояснив швидку заміну Мудрика – причина не у якості гри

А ось сам Мудрик виглядав пасивним та розгубленим. Він не отримував простору, не створював його та загубився під шаленим тиском суперника в першому таймі. Утім, було б дивно думати, що всі його матчі можуть бути такими, як півгодини на Енфілді", – написав Бойко у своєму Тelegram-каналі "Противний голос".

Нагадаємо, у матчі проти Фулхема Мудрик вперше вийшов у старті і безрезультативно провів на полі 45 хвилин (0 створених шансів, 0 ударів, 0 пасів у чужий штрафний, 0 обіграшів та 0 фолів з боку суперника). У перерві українця замінили.

Мудрик через поважну причину провалив дебют за Челсі на Стемфорд Брідж – конкурент став кращим, 121 мільйон якості