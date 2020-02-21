toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ШАХТАР - БЕНФІКА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

"Не хочемо, аби одна команда могла придбати Роналду і Мессі": Платіні пояснив головний принцип ФФП

22:11 145 Читать на русском
"Не хочемо, аби одна команда могла придбати Роналду і Мессі": Платіні пояснив головний принцип ФФП
Платіні, Мессі та Роналду / Reuters

Колишній голова УЄФА Мішель Платіні розповів, задля чого був вигаданий фінансовий фейр-плей.

"Ми впроваджували ФФП, щоб найбагатші люди і клуби не могли скуповувати всіх найкращих гравців. У чому тоді була б різноманітність футболу? Ми створили систему, всередині якої ви повинні витрачати ті гроші, які заробляєте. Можливо, вона неідеальна. Але як філософія, вона була прийнята.

Манчестер Сіті може зіграти в Лізі чемпіонів попри бан УЄФА – юристи розповіли про можливі варіанти

Не можна дозволяти, щоб всі витрачали стільки, скільки захотіли. Тоді хтось може купити Роналду і Мессі в одну команду. Ми не хочемо, щоб таке відбувалося. У 2014 році ПСЖ і Манчестер Сіті формували свій бюджет за рахунок грошей ззовні, а не заробляли. При цьому Ман Сіті ще й надав неправильну інформацію про доходи. УЄФА потрібно діяти", – цитує Платіні The Times.

Нагадаємо, УЄФА відсторонив Манчестер Сіті від участі в Лізі чемпіонів і Лізі Європи в сезонах 2020/2021 і 2021/2022, а також оштрафував клуб на 30 млн євро за фінансові махінації зі спонсорськими контрактами.

Історична дискваліфікація Манчестер Сіті: головні питання та відповіді – Гвардіола, шейх, Зінченко, суди, інші загрози

blog_ava
Шахтар – Бенфіка: Коваленко заробляє на новий контракт, а Тайсон має совість – оцінки "гірникам" за важливу перемогу
11:28
8365
Теги
Мішель Платіні Фінансовий fair-play Світ Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Манчестер Сіті Манчестер Сіті ПСЖ ПСЖ УЄФА
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
11
хв
Маріуполь
14:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук