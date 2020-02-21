"Не хочемо, аби одна команда могла придбати Роналду і Мессі": Платіні пояснив головний принцип ФФП

Колишній голова УЄФА Мішель Платіні розповів, задля чого був вигаданий фінансовий фейр-плей.

"Ми впроваджували ФФП, щоб найбагатші люди і клуби не могли скуповувати всіх найкращих гравців. У чому тоді була б різноманітність футболу? Ми створили систему, всередині якої ви повинні витрачати ті гроші, які заробляєте. Можливо, вона неідеальна. Але як філософія, вона була прийнята.

Манчестер Сіті може зіграти в Лізі чемпіонів попри бан УЄФА – юристи розповіли про можливі варіанти

Не можна дозволяти, щоб всі витрачали стільки, скільки захотіли. Тоді хтось може купити Роналду і Мессі в одну команду. Ми не хочемо, щоб таке відбувалося. У 2014 році ПСЖ і Манчестер Сіті формували свій бюджет за рахунок грошей ззовні, а не заробляли. При цьому Ман Сіті ще й надав неправильну інформацію про доходи. УЄФА потрібно діяти", – цитує Платіні The Times.

Нагадаємо, УЄФА відсторонив Манчестер Сіті від участі в Лізі чемпіонів і Лізі Європи в сезонах 2020/2021 і 2021/2022, а також оштрафував клуб на 30 млн євро за фінансові махінації зі спонсорськими контрактами.

Історична дискваліфікація Манчестер Сіті: головні питання та відповіді – Гвардіола, шейх, Зінченко, суди, інші загрози