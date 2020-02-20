Манчестер Сіті може зіграти в Лізі чемпіонів попри бан УЄФА – юристи розповіли про можливі варіанти

Чемпіони Англії мають кілька способів, щоб все ж взяти участь у найпрестижнішому єврокубку в сезоні 2020/21.

Як відомо, Манчестер Сіті отримав суворе покарання від УЄФА. "Містяни" дискваліфіковані з єврокубків на два сезони та оштрафовані на 30 млн євро за порушення правил фінансового фейр-плей. Це рішення керівного органу європейського футболу стало наче громом з ясного неба – жоден топ-клуб ще ніколи не стикався з настільки серйозними санкціями.

Клуб Олександра Зінченка не збирається миритися з таким розвитком подій. Воно й не дивно – неучасть у Лізі чемпіонів вдарить як по банківському рахунку, так і по престижу Ман Сіті. Більше того – "містянам" стане складніше як підписувати новачків, так і зберегти лідерів, позаяк не кожен гравець наважиться на добровільну відмову від матчів найпрестижнішого клубного турніру Європи. Хосеп Гвардіола та керівництво клубу не панікують, зберігають "холодні голови" та прораховують всі можливі варіанти.

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На думку юристів, Ман Сіті все ж зберігає шанси зіграти у Лізі чемпіонів 2020/21 навіть з урахуванням дискваліфікації клубу. У випадку подання апеляції до Спортивного арбітражного суду Лозанни (а ця апеляція буде практично зі 100% імовірністю) чемпіони Англії можуть попросити тимчасового призупинення дії покарання до винесення остаточного рішення. Це б дозволило команді Гвардіоли зіграти в ЛЧ вже у наступному сезоні навіть у випадку подальшої відмови CAS у задоволенні апеляції. Щоправда, тоді "містяни" пропустять розіграші ЛЧ 2021/22 та 2022/23.

"Цілком імовірно, що Ман Сіті домагатиметься призупинення покарання у CAS, адже на сьогодні це єдиний спосіб відстрочити дію санкцій. Саме суд Лозанни, відповідно до Статуту УЄФА, має виключне право призупинити покарання", – розповів спортивний юрист Джон Мерзад у коментарі Reuters.

Інший спосіб уникнути санкцій – діаметрально протилежний. Англійський клуб може наполягати на пришвидшеному розгляду справи, щоб отримати рішення до моменту жеребкування ЛЧ сезону 2020/21 (жеребкування попереднього етапу пройде на початку червня, а групового турніру – 27 серпня). Але тут є серйозний мінус – як Ман Сіті, так і УЄФА матимуть менше часу для надання доказової бази. На думку юристів, перший варіант виглядає куди реальнішим. "Потенційне призупинення CAS дії покарання є цілком реальним. Це дало б Манчестер Сіті належним чином підготуватися до розгляду справи без жодних ризиків пропустити Лігу чемпіонів 2020/21", – розповів керуючий редактор видання International Sports Law Journal Крістофер Фленаган.

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Як зазначають правники, доволі ймовірним є і варіант, при якому справа Манчестер Сіті в суді Лозанни буде призначена до розгляду аж на наступний рік. Звісно, якщо обидві сторони не наполягатимуть на пришвидшеному розгляді апеляційної скарги.

Манчестер Сіті має 10 днів на подачу апеляції з моменту отримання повного тексту рішення УЄФА про дискваліфікацію клубу. Точні плани керівництва "містян" наразі невідомі, але чітко зрозуміло одне – резонансна справа лише набирає обертів. Чемпіони Англії просто так не здадуться, адже на кону стоїть надто багато – великі гроші, престиж, потенційні трофеї.

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