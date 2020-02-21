"Не хотим, чтобы одна команда могла приобрести Роналду и Месси": Платини объяснил главный принцип ФФП

Бывший глава УЕФА Мишель Платини рассказал, для чего был придуман финансовый фэйр-плей.

"Мы внедряли ФФП, чтобы богатые люди и клубы не могли скупать всех лучших игроков. В чем тогда было бы разнообразие футбола? Мы создали систему, внутри которой вы должны тратить те деньги, которые зарабатываете. Возможно, она идеальна. Но как философия, она была принята.

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Нельзя допускать, чтобы все тратили столько, сколько захотели. Тогда кто-то может купить Роналду и Месси в одну команду. Мы не хотим, чтобы такое происходило. В 2014 году ПСЖ и Манчестер Сити формировали свой бюджет за счет денег извне, а не зарабатывали. При этом Ман Сити еще и предоставил неверную информацию о доходах. УЕФА нужно действовать", – цитирует Платини The Times.

Напомним, УЕФА отстранил Манчестер Сити от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезонах 2020/2021 и 2021/2022, а также оштрафовал клуб на 30 млн евро за финансовые махинации со спонсорскими контрактами.

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