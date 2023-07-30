"Как будет выглядеть Верес в новом сезоне? Это не ко мне. Там уже есть главный тренер. Не буду ничего комментировать. Ни одной контрольной игры Вереса я не смотрел. Видел только состав, да и все.

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Верес для меня уже в прошлом? Это перевернутая страница. Не скажу, что я забыл, оно никогда не забудется. Я перевернул, и все это отпустил. Все. Желаю Вересу только успехов, пусть двигаются, но уже двигаются без меня. Хотя в жизни все может быть.

Почему ушел из Вереса? Сейчас на эту тему не хочу говорить. Не готов. На эти вопросы пока не отвечаю. Сколько матчей за тур УПЛ буду смотреть? По возможности думаю все смотреть. Времени сейчас точно хватает. Но, могу одно сказать, я не буду смотреть команду Верес. Это чисто принципиально, и все", – поделился Вирт в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Юрий Вирт объявил об уходе из команды после того, как оставил Верес в УПЛ (ровенчане в переходных матчах сумели пройти МФК Металлург). После отставки разгорелся грандиозный скандал, который раздула жена тренера, обвинив руководство клуба и медийное лицо "красно-черных" Дмитрия Поворознюка во всех грехах.

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