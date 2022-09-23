"На полі з Шотландією не було жодної світлої плями. Є дві гри та потрібно зібратися, щоб виграти ці дві гри. Ставлення має бути інше – не ходити полем і незрозуміло про що думати. Досвідчені гравці попливли і молодь...

Шотландія розгромила Україну в матчі за перше місце в групі Ліги націй

Вірменія? Нині вже всі вміють грати. І Ліхтенштейн, і Люксембург, а тим більше Вірменія. Там є комусь грати. Легкої прогулянки не буде. Потрібно виходити та вбиватися за кожен м'яч, а не прохолоджуватись", – поділився Маркевич в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, збірна України розгромно програла шотландцям (0:3) і опустилась на другу сходинку турнірної таблиці групи В1, пропустивши вперед своїх кривдників.

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