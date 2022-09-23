"На поле с Шотландией не было ни одного светлого пятна. Есть две игры и нужно собраться, чтобы выиграть эти две игры. Отношение должно быть другое – не ходить по полю и непонятно о чем думать. Опытные игроки поплыли и молодежь...

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Армения? Сейчас уже все умеют играть. И Лихтенштейн, и Люксембург, а тем более Армения. Там есть кому-то играть. Легкой прогулки не будет. Нужно выходить и убиваться за каждый мяч, а не прохлаждаться", – сказал Маркевич в интервью Fanday.

Напомним, сборная Украины разгромно проиграла шотландцам (0:3) и опустилась на второе место турнирной таблицы группы В1, пропустив вперед своих обидчиков.

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