"Це вибір тренера, який відповідає за результат. Це його право, адже якщо не буде результату, то приберуть Петракова, а не Маліновського.

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Я взагалі не розумію цієї дискусії, мені вона абсолютно незрозуміла. Свого часу, коли я виступав у Бундеслізі за Нюрнберг, а Віктор Скрипник за Вердер, бувало, що нас теж не викликали у збірну, але ніхто не плакав. А зараз якийсь дурдом відбувається навколо персони Маліновського", – сказав Полунін у коментарі FanDay.

Нагадаємо, між півзахисником Аталанти та тренером "синьо-жовтих" трапився конфлікт під час вересневого збору, після чого Руслан не отримав запрошення на жовтневі матчі збірної України.

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