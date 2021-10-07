"Я б не сказав, що Руслан не підходить по чисто ігрових моментах. Він – один з найкращих гравців в Серії А. І це за версією дуже в'їдливих італійських журналістів.

"Який же покидьок Петраков, він повинен був стати на коліна", – тренер збірної України категоричний щодо Маліновського

Думаю, треба бути самогубцем, щоб не викликати Маліновського у збірну саме за ігровими якостями. Петраков розумів і розуміє всю ступінь відповідальності і наслідків за це рішення. Він свідомо на це пішов. Гнути свою лінію – це мужній вчинок. Але наскільки це мудрий вчинок, ми дізнаємося після найближчих матчів збірної", – сказав Худжамов у коментарі FanDay.

Нагадаємо, між півзахисником Аталанти та тренером "синьо-жовтих" трапився конфлікт під час вересневого збору, після чого Руслан не отримав запрошення на жовтневі матчі збірної України.

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