Назарина оцінив готовність Зорі до поновлення чемпіонату України
Півзахисник Зорі Єгор Назарина поділився враженнями від тренувального збору луганського клубу.
"Раді повернутися додому, продовжувати тренуватися тут, готуватися до першого матчу проти Десни. Все відмінно. Незвично така негативна температура після Туреччини, але в цьому є якийсь свою плюс – таку зиму хочеться бачити, а ось для футболу це мінус.
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Умови на зборах були прекрасними, тренувальний процес – прекрасний. Ми підготувалися на 100%. Погода була чудова, тільки пару днів були дощі. Точно не скажу, скільки матчів зіграли, по кожному зробили висновки, проаналізували наші помилки. Ми на правильному шляху", – поділився Назарина у коментарі YouTube-каналі Зорі.
До слова, Єгор провів 18 матчів у складі луганського клубу в поточному сезоні, відзначившись трьома асистами. Зоря ж уже 13 лютого поновить виступи в УПЛ поєдинком проти Десни.
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