"Раді повернутися додому, продовжувати тренуватися тут, готуватися до першого матчу проти Десни. Все відмінно. Незвично така негативна температура після Туреччини, але в цьому є якийсь свою плюс – таку зиму хочеться бачити, а ось для футболу це мінус.

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Умови на зборах були прекрасними, тренувальний процес – прекрасний. Ми підготувалися на 100%. Погода була чудова, тільки пару днів були дощі. Точно не скажу, скільки матчів зіграли, по кожному зробили висновки, проаналізували наші помилки. Ми на правильному шляху", – поділився Назарина у коментарі YouTube-каналі Зорі.

До слова, Єгор провів 18 матчів у складі луганського клубу в поточному сезоні, відзначившись трьома асистами. Зоря ж уже 13 лютого поновить виступи в УПЛ поєдинком проти Десни.

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