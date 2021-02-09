"Рады вернуться домой, продолжать тренироваться здесь, готовиться к первому матчу против Десны. Все отлично. Непривычна такая отрицательная температура после Турции, но в этом есть какой-то свою плюс – такую зиму хочется видеть, а вот для футбола это минус.

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Условия на сборах были прекрасными, тренировочный процесс – прекрасный. Мы подготовились на 100%. Погода была замечательная, только пару дней были дожди. Точно не скажу, сколько матчей сыграли, по каждому сделали выводы, проанализировали наши ошибки. Мы на правильном пути", – поделился Назарины в комментарии YouTube-канале Зари.

К слову, Егор провел 18 матчей в составе луганского клуба в текущем сезоне, отметившись тремя ассистами. Заря же уже 13 февраля возобновит выступления в УПЛ поединком против Десны.

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