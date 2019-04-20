Зозуля з Альбасете приймає Лас-Пальмас у боротьбі за вихід до Прімери – пряма трансляція поєдинку

Англія — 19:25 5410
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Манчестер Сіті – Тоттенхем: Зінченко тішить, хоча не без проблем – заслужена перемога як крок до чемпіонства в АПЛ
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18-річний талант Сіті першим голом в АПЛ прибив Тоттенхем – Гвардіола йому мало довіряє, але сьогодні назвав себе геніємАнглія — 19:05 369
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Скандал з натуралізацією Мораєса: стало відомо, коли УЄФА розгляне справуЗбірна України — 18:48 1611
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PFA оголосила претендентів на звання найкращого гравця року в АПЛАнглія — 15:41 687
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Манчестер Сіті – Тоттенхем: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко в основіАнглія — 14:20 1523