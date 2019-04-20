Зозуля з Альбасете приймає Лас-Пальмас у боротьбі за вихід до Прімери – пряма трансляція поєдинку / ФК Альбасете

Лас-Пальмас завітав у гості до Альбасете в рамках 35-го туру Сегунди. Пряма трансляція гри доступна на сайті "Футбол 24".

Альбасете прагне закріпитися на другому місці в Сегунді, що дає пряму путівку до Прімери.

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Зовсім поруч із командою Романа Зозулі Гранада ("насріди" мають стільки ж очок, але поступаються за додатковими показниками), а напередодні наблизилася до Альбасете й Малага Бланко-Лещука та Селезньова.

Український форвард господарів знову з'явився на полі з перших хвилин. У сезоні 2018/19 Зозуля вже провів 29 матчів у чемпіонаті, в яких забив 8 м'ячів.