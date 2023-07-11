Японець – справжній футбольний ветеран. Кадзуйосі Міурі виповнилося 56 років, а він досі продовжує свою кар'єру і не збирається зупинятися.

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У своїх соцмережах Олівейренсе офіційно підтвердив, що продовжив угоду з японським півзахисником до літа 2024 року. До португальського клубу Міура приєднався взимку поточного року. За Олівейренсе японець зіграв у трьох матчах. Для найстаршого футболіста у світі кампанія 2023/24 стане 38-ю у його спортивній кар'єрі.

Міура раніше виступав за такі клуби, як Віссел Кобе, Токіо, Дженоа, Сідней та Йокагама. Загалом він взяв участь у 703 матчах, в яких забив 193 голи та віддав п'ять результативних передач.

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