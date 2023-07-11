Японец – настоящий футбольный ветеран. Кадзуйоси Миуре исполнилось 56 лет, а он продолжает свою карьеру и не собирается останавливаться.

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В своих соцсетях Оливейренсе официально подтвердил, что продлил соглашение с японским полузащитником до лета 2024 года. К португальскому клубу Миура присоединился зимой текущего года. За Оливейренсе японец сыграл в трех матчах. Для самого возрастного футболиста в мире кампания 2023/24 станет 38-й в его спортивной карьере.

Миура ранее выступал за такие клубы как Виссел Кобе, Токио, Дженоа, Сидней и Йокагама. В общей сложности он принял участие в 703 матчах, в которых забил 193 гола и отдал пять результативных передач.

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