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Барселона розгромила Севілью та вийшла на друге місце в Ла Лізі

6 жовтня 23:54 323 Читать на русском
Барселона розгромила Севілью та вийшла на друге місце в Ла Лізі
Барселона розгромила Севілью та вийшла на друге місце в Ла Лізі

В рамках 8-го туру чемпіонату Іспанії Севілья зазнала нищівної поразки на Камп Ноу.

27’ Луїс Суарес
33’ Артуро Відаль
35’ Усман Дембеле
78’ Ліонель Мессі
87’ Рональд Араухо
89’ Усман Дембеле
 
27’ Луїс Суарес
33’ Артуро Відаль
35’ Усман Дембеле
78’ Ліонель Мессі
87’ Рональд Араухо
89’ Усман Дембеле

Матч розпочався у невисокому темпі й без особливої переваги жодної з команд, але Севілья почала створювати моменти одразу. Вже на 3-й хилині після подачі Окампоса вздовж воріт тер Штеген трішки неоковирно виніс м'яч – втім, його встиг підстрахувати Тодібо, вибивши "круглого" подалі. На 11-й тер Штеген виправився за свою помилку, врятувавши після потужного пострілу де Йонга точно під праву стійку метрів з восьми. На 13-й же міг відзначитись Фернандо, який після подачі з корнера пробив над поперечиною. Ще за п'ять хвилин де Йонг змарнував другий свій момент, замкнувши навіс від кутового прапорця ударом повз дальню стійку.

Барселона в цей період особливо не відсвічувала. Крім корнера на 17-й хвилині, коли Піке прийняв м'яч у центрі карного майданчика й ефектно розвернувся, не встигнувши пробити, згадати й нічого. Ну, був ще постріл Мессі зі штрафного метрів з 25-ти, але Лео запустив "круглого" на трибуни. Севілья ж не зупинялася, ледь не відкривши рахунок зусиллями все того ж Люка де Йонга. На 26-й хвилині голландець відкрився під крос від Окампоса й з близької дистанції вдарив головою з відскоком від газону – над поперечиною!

Барселона такого нахабного марнотратства не стерпіла, влаштувавши Севільї жорстокий урок по реалізації. Першим вчителем став Луїс Суарес, який на 27-й хвилині замкнув подачу Семеду з лівого флангу ударом у падінні через себе – точно в правий нижній кут, 1:0! Севілья не встигла прийти до тями, як несподівано прилетів другий гол – це Артуро Відаль підправив прострільну передачу Артура повз Вацліка під ліву стійку. За дві хвилини після цього третій м'яч пострілом зі штрафного міг забити Мессі (вище воріт), але в наступній же атаці це зробив Дембеле: Усман увірвався налівий край карного майданчика, хитнув захисника й пробив у дальній кут – 3:0!

Після цього Барселона знову перейшла на економ-режим, а Севілья отямилася аж на останніх хвилинах. Зокрема, на 41-й непоганий удар з лінії штрафного вдався Окампосу, але м'яч пролетів повз ліву частину каркасу воріт. Відіграти бодай один гол андалусійцям до перерви так і не вдалося, але й "блаугранас" уперед не йшли.

Старт другого тайму вийшов дуже цікавим. Севілья зробила спробу повернутися в гру й ледь не відквитала один гол на 49-й хвилині, коли Артур втратив м'яч прямо перед власним штрафним. У відбиранні прийняв участь де Йонг, який одразу вискочив віч-на-віч з тер Штегеном і потужно пробив у лівий нижній кут – стійка врятувала Барселону! На 53-й же німецький голкіпер впорався з непростим ударом Регілона метрів з 17-ти – м'яч йшов по тікаючій траекторії, але Марк-Андре спіймав його. Барса відповіла проходом Мессі з центру поля у карний майданчик з обіграшом трьох андалуйсійців та пострілом з-під четвертого – тепер вже рятував Вацлік. Після цього ще й Піке замкнув подачу з кутового, але вийшло зависоко.

На 60-х хвилинах команди взяли паузу на заміни та перебудови. На полі з'явились Ракітіч, Бускетс та Чічаріто, а єдиним небезпечним моментом в цей період стало вривання Дембеле на правий край штрафного на 68-й – Усман класно обігрався з Відалем, але із вигідної позиції пробив кудись на трибуни. Севілья огризнулася прострілом, який вже з-під ніг нападника вибив тер Штеген, а також кількома підходами до воріт – от, в принципі, і все.

Барселона наприкінці поєдинку відверто віддала ініціативу супернику, але андалусійцям ніяк не вдавалося розкрити оборону "блаугранас". Господарі при цьому постійно контратакували – і один із контрвипадів на 77-й хвилині завершився фолом проти Мессі в метрах 23-х від воріт. Лео взявся виконувати штрафний удар, відправивши його точно в дев'ятку – 4:0! На 84-й Ракітіч міг і п'ятий забити у ворота своєї колишньої команди, спробувавши перекинути Вацліка з дистанції, але вийшло неточно.

Завершення матчу у каталонців вийшло трохи нервовим. На 87-й хвилині господарів спіткало одразу дві невдачі: спочатку Суарес вийшов віч-на-віч з Вацліком, але не зміг переграти його у ближньому бою, а потім дебютант Араухо отримав вилучення за фол останньої надії проти Чічаріто – притримав він мексиканця за футболку. Хлопчина, який провів на полі всього 14 хвилин, пішов у роздягальню, а слідом за ним відправився Дембеле – Усман щось сказав Матео Лаосу й отримав пряму червону. Втім, на фінальний результат ця неприємність не вплинула.

Барселона розгромила Севілью й набрала 16 очок, за тур до Ель Класіко піднявшись на другу позицію в турнірній таблиці. До Реала каталонцям залишається всього два залікових бали. Севілья, залишившись з 13 пунктами в активі, тримається на шостій сходинці.

blog_ava
Колос – Динамо: анонс матчу УПЛ
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