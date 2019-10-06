Барселона розгромила Севілью та вийшла на друге місце в Ла Лізі

В рамках 8-го туру чемпіонату Іспанії Севілья зазнала нищівної поразки на Камп Ноу.

Матч розпочався у невисокому темпі й без особливої переваги жодної з команд, але Севілья почала створювати моменти одразу. Вже на 3-й хилині після подачі Окампоса вздовж воріт тер Штеген трішки неоковирно виніс м'яч – втім, його встиг підстрахувати Тодібо, вибивши "круглого" подалі. На 11-й тер Штеген виправився за свою помилку, врятувавши після потужного пострілу де Йонга точно під праву стійку метрів з восьми. На 13-й же міг відзначитись Фернандо, який після подачі з корнера пробив над поперечиною. Ще за п'ять хвилин де Йонг змарнував другий свій момент, замкнувши навіс від кутового прапорця ударом повз дальню стійку.

Барселона в цей період особливо не відсвічувала. Крім корнера на 17-й хвилині, коли Піке прийняв м'яч у центрі карного майданчика й ефектно розвернувся, не встигнувши пробити, згадати й нічого. Ну, був ще постріл Мессі зі штрафного метрів з 25-ти, але Лео запустив "круглого" на трибуни. Севілья ж не зупинялася, ледь не відкривши рахунок зусиллями все того ж Люка де Йонга. На 26-й хвилині голландець відкрився під крос від Окампоса й з близької дистанції вдарив головою з відскоком від газону – над поперечиною!

Барселона такого нахабного марнотратства не стерпіла, влаштувавши Севільї жорстокий урок по реалізації. Першим вчителем став Луїс Суарес, який на 27-й хвилині замкнув подачу Семеду з лівого флангу ударом у падінні через себе – точно в правий нижній кут, 1:0! Севілья не встигла прийти до тями, як несподівано прилетів другий гол – це Артуро Відаль підправив прострільну передачу Артура повз Вацліка під ліву стійку. За дві хвилини після цього третій м'яч пострілом зі штрафного міг забити Мессі (вище воріт), але в наступній же атаці це зробив Дембеле: Усман увірвався налівий край карного майданчика, хитнув захисника й пробив у дальній кут – 3:0!

Після цього Барселона знову перейшла на економ-режим, а Севілья отямилася аж на останніх хвилинах. Зокрема, на 41-й непоганий удар з лінії штрафного вдався Окампосу, але м'яч пролетів повз ліву частину каркасу воріт. Відіграти бодай один гол андалусійцям до перерви так і не вдалося, але й "блаугранас" уперед не йшли.

Старт другого тайму вийшов дуже цікавим. Севілья зробила спробу повернутися в гру й ледь не відквитала один гол на 49-й хвилині, коли Артур втратив м'яч прямо перед власним штрафним. У відбиранні прийняв участь де Йонг, який одразу вискочив віч-на-віч з тер Штегеном і потужно пробив у лівий нижній кут – стійка врятувала Барселону! На 53-й же німецький голкіпер впорався з непростим ударом Регілона метрів з 17-ти – м'яч йшов по тікаючій траекторії, але Марк-Андре спіймав його. Барса відповіла проходом Мессі з центру поля у карний майданчик з обіграшом трьох андалуйсійців та пострілом з-під четвертого – тепер вже рятував Вацлік. Після цього ще й Піке замкнув подачу з кутового, але вийшло зависоко.

На 60-х хвилинах команди взяли паузу на заміни та перебудови. На полі з'явились Ракітіч, Бускетс та Чічаріто, а єдиним небезпечним моментом в цей період стало вривання Дембеле на правий край штрафного на 68-й – Усман класно обігрався з Відалем, але із вигідної позиції пробив кудись на трибуни. Севілья огризнулася прострілом, який вже з-під ніг нападника вибив тер Штеген, а також кількома підходами до воріт – от, в принципі, і все.

Барселона наприкінці поєдинку відверто віддала ініціативу супернику, але андалусійцям ніяк не вдавалося розкрити оборону "блаугранас". Господарі при цьому постійно контратакували – і один із контрвипадів на 77-й хвилині завершився фолом проти Мессі в метрах 23-х від воріт. Лео взявся виконувати штрафний удар, відправивши його точно в дев'ятку – 4:0! На 84-й Ракітіч міг і п'ятий забити у ворота своєї колишньої команди, спробувавши перекинути Вацліка з дистанції, але вийшло неточно.

Завершення матчу у каталонців вийшло трохи нервовим. На 87-й хвилині господарів спіткало одразу дві невдачі: спочатку Суарес вийшов віч-на-віч з Вацліком, але не зміг переграти його у ближньому бою, а потім дебютант Араухо отримав вилучення за фол останньої надії проти Чічаріто – притримав він мексиканця за футболку. Хлопчина, який провів на полі всього 14 хвилин, пішов у роздягальню, а слідом за ним відправився Дембеле – Усман щось сказав Матео Лаосу й отримав пряму червону. Втім, на фінальний результат ця неприємність не вплинула.

Барселона розгромила Севілью й набрала 16 очок, за тур до Ель Класіко піднявшись на другу позицію в турнірній таблиці. До Реала каталонцям залишається всього два залікових бали. Севілья, залишившись з 13 пунктами в активі, тримається на шостій сходинці.