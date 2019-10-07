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Шедевр Суареса та супергол Мессі у відеоогляді матчу Барселона – Севілья – 4:0

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Шедевр Суареса та супергол Мессі у відеоогляді матчу Барселона – Севілья – 4:0
Барселона – Севілья – відео голів та огляд матчу / ФК Барселона

Барселона розтрощила Севілью у 8 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Севілья.

27’ Луїс Суарес
33’ Артуро Відаль
35’ Усман Дембеле
78’ Ліонель Мессі
87’ Рональд Араухо
89’ Усман Дембеле
 
27’ Луїс Суарес
33’ Артуро Відаль
35’ Усман Дембеле
78’ Ліонель Мессі
87’ Рональд Араухо
89’ Усман Дембеле

Барселона у рамках 8 туру Ла Ліги вдома приймала Севілью. На 27-й хвилині Луїс Суарес ударом бісіклетою відкрив рахунок у зустрічі. Через 4 хвилини Артуро Відаль подвоїв перевагу, а ще через 2 її потроїв Усман Дембеле.

Барселона розгромила Севілью та вийшла на друге місце в Ла Лізі

По перерві свій перший гол у сезоні 2019/20 забив Ліонель Мессі. Аргентинець у своєму фірмовому стилі виконав штрафний удар. Наприкінці матчу були вилучені Усман Дембеле та Рональд Араухо.

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Теги
Луїс Суарес Луїс Суарес Ліонель Мессі Ліонель Мессі Відеоновини Барселона Барселона Іспанія Барселона - Севілья Севілья Севілья
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