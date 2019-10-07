Шедевр Суареса та супергол Мессі у відеоогляді матчу Барселона – Севілья – 4:0

Барселона розтрощила Севілью у 8 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Севілья.

Барселона у рамках 8 туру Ла Ліги вдома приймала Севілью. На 27-й хвилині Луїс Суарес ударом бісіклетою відкрив рахунок у зустрічі. Через 4 хвилини Артуро Відаль подвоїв перевагу, а ще через 2 її потроїв Усман Дембеле.

Барселона розгромила Севілью та вийшла на друге місце в Ла Лізі

По перерві свій перший гол у сезоні 2019/20 забив Ліонель Мессі. Аргентинець у своєму фірмовому стилі виконав штрафний удар. Наприкінці матчу були вилучені Усман Дембеле та Рональд Араухо.