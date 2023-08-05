Олександр Панков, який представляє інтереси новоспеченого "гірника" Дмитра Чигринського, розповів про камбек свого підопічного у донецький клуб.

"Найшвидші переговори за мою 15-річну кар'єру. Я хочу запам'ятати та насолоджуватися цією миттю дуже довго, бо знаю, як Дмитро чекав на повернення до рідного клубу.

Чигринський зізнався, як відбулось його повернення в Шахтар

За 7 років нашої співпраці ми бачили багато цікавих моментів, але повернення в Шахтар у 36 років – це чистий кайф", – написав Панков на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Чигринський приєднався до команди Патріка ван Леувена у статусі вільного агента. Угода з гравцем розрахована на один сезон – до 30 червня 2024 року.

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