Збірна України звела внічию 5-й матч поспіль у відбірковій групі.

Україна – Франція – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Раніше "синьо-жовті" вже мали таку ж кількість нічийних результатів у кваліфікаціях на Євро-2000 та ЧС-2002. Обидва рази українці займали 2-ге місце в групі та виходили в плей-офф. Однак, відбір на Мундіаль у Катарі має особливість у порівнянні з іншими – Україна має 4-х суперників проти п'яти в згаданих кваліфікаціях.

Відзначимо, що напередодні підопічні Олександра Петракова розійшлися миром із командою Франції. На гол Шапаренка чемпіони світу відповіли забитим м'ячем Марсьяля.

Україна розписала нічию з Францією: цікава трансформація збірної, майстер-клас від Петракова і зірковий час Шапаренка