Найкращий в історії: світ відзначає 15-річчя дебюту Мессі за Барселону

Нападник збірної Аргентини та іспанської Барселони сьогодні відзначає ювілей з моменту дебюту за каталонську команду.

Рівно 15 років тому форвард Барселони Ліонель Мессі вперше дебютував за цей клуб. Нападник з’явився на полі 16 жовтня 2004 року у поєдинку проти Еспаньйола. До слова, Барселона тоді перемогла у "каталонському дербі" з рахунком 1:0.

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"Найкращий в історії", – написав Твіттер ФК Барселони, опублікувавши відео-спогад.

15 years ago he debuted with the first team ... Today he will receive his sixth #GoldenShoe



The best in history. pic.twitter.com/SVeQLEVosO — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 16, 2019

Не забула відзначити цю подію і Міжнародна федерація футболу. Твіттер ФІФА також виклав відео з вищезгаданого матчу і задався питання, чи на той час хтось міг уявити, що Мессі стане одним з найкращих гравців світу?

years ago today, @FCBarcelona handed a fresh-faced 17-year-old his debut



Little did they know that Lionel Messi would go on to become #TheBest #OnThisDay | @TeamMessi pic.twitter.com/BKqki06OSv — FIFA.com (@FIFAcom) October 16, 2019

Нагадаємо, 32-річний Мессі у складі Барселони провів 692 матчі, в яких забив 604 голи та віддав 244 передачі.

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