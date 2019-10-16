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Найкращий в історії: світ відзначає 15-річчя дебюту Мессі за Барселону

12:35 569 Читать на русском
Найкращий в історії: світ відзначає 15-річчя дебюту Мессі за Барселону
Ліонель Мессі / Фото з відкритих джерел

Нападник збірної Аргентини та іспанської Барселони сьогодні відзначає ювілей з моменту дебюту за каталонську команду.

Рівно 15 років тому форвард Барселони Ліонель Мессі вперше дебютував за цей клуб. Нападник з’явився на полі 16 жовтня 2004 року у поєдинку проти Еспаньйола. До слова, Барселона тоді перемогла у "каталонському дербі" з рахунком 1:0.

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"Найкращий в історії", – написав Твіттер ФК Барселони, опублікувавши відео-спогад.

Не забула відзначити цю подію і Міжнародна федерація футболу. Твіттер ФІФА також виклав відео з вищезгаданого матчу і задався питання, чи на той час хтось міг уявити, що Мессі стане одним з найкращих гравців світу?

Нагадаємо, 32-річний Мессі у складі Барселони провів 692 матчі, в яких забив 604 голи та віддав 244 передачі.

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Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Еспаньйол Еспаньйол Іспанія УЄФА
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