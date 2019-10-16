Лучший в истории: мир отмечает 15-летие дебюта Месси за Барселону

Нападающий сборной Аргентины и испанской Барселоны сегодня отмечает юбилей с момента дебюта за каталонскую команду.

Ровно 15 лет назад форвард Барселоны Лионель Месси впервые дебютировал за этот клуб. Нападающий появился на поле 16 октября 2004 года в поединке против Эспаньола. К слову, Барселона тогда победила в "каталонском дерби" со счетом 1:0.

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"Лучший в истории", – написал Твиттер ФК Барселоны, опубликовав видео-воспоминание.

15 years ago he debuted with the first team ... Today he will receive his sixth #GoldenShoe



The best in history. pic.twitter.com/SVeQLEVosO — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 16, 2019

Не забыла отметить это событие и Международная федерация футбола. Твиттер ФИФА также выложил видео с вышеупомянутого матча и задался вопрос, мог ли кто-то в то время представить, что Месси станет одним из лучших игроков мира?

years ago today, @FCBarcelona handed a fresh-faced 17-year-old his debut



Little did they know that Lionel Messi would go on to become #TheBest #OnThisDay | @TeamMessi pic.twitter.com/BKqki06OSv — FIFA.com (@FIFAcom) October 16, 2019

Напомним, 32-летний Месси в составе Барселоны провел 692 матча, в которых забил 604 гола и отдал 244 передачи.

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