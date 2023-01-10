Легіонер провансальців написав коротеньке повідомлення для прихильників свого нового клубу.

Маліновський визначився з ігровим номером у Марселі

"Привіт! Я носитиму майку Марселя з честю. Пристрасть, повага, рішучість перемагати. Обіцяю завжди грати від щирого серця. Зустрінемось на стадіоні", – написав Маліновський французькою мовою в Instagram.

Додамо, що дебют хавбека за Марсель цілком може відбутися цього тижня. В рамках чемпіонату провансальці зіграють проти Труа (11 січня), але більш реальним шансом виглядає зустріч з Лор'яном (14 січня).

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