Тиск Наполі призвів до гола Кварацхелії в середині першого тайму. Грузин підхопив м'яч біля лицьової лінії, обійшов захисника і низом пробив у дальній кут. Хвіча ніби навмисно забив саме в цей час – 22 хвилина матчу 22 туру у свій 22 день народження.

Наполі взяв реванш у Кремонезе та зробив черговий крок до Скудетто – Кварацхелія забив символічний гол

По перерві Наполі добив аутсайдера. Осімхен з кількох сантиметрів оформив 17 гол в чемпіонаті, а "джокер" Ельмас поставив крапку – 3:0.