Гольова математика іменинника Хвічі у відеоогляді матчу Наполі – Кремонезе – 3:0
10:21 - Читать на русском
Наполі розгромив Кремонезе у 22 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Тиск Наполі призвів до гола Кварацхелії в середині першого тайму. Грузин підхопив м'яч біля лицьової лінії, обійшов захисника і низом пробив у дальній кут. Хвіча ніби навмисно забив саме в цей час – 22 хвилина матчу 22 туру у свій 22 день народження.
Наполі взяв реванш у Кремонезе та зробив черговий крок до Скудетто – Кварацхелія забив символічний гол
По перерві Наполі добив аутсайдера. Осімхен з кількох сантиметрів оформив 17 гол в чемпіонаті, а "джокер" Ельмас поставив крапку – 3:0.
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