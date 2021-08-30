"Востаннє разом ми працювали 2 роки тому. Звичайно, я був радий, що призначили тренера, з яким я раніше довго працював у юнацьких збірних.

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Так, я вже встиг поговорити з Петраковим, але більше нічого не розповім. Немає сенсу обговорювати його тренерські якості, адже я не експерт, не тренер. Як людина – найчесніша і найдобріша. Звичайно, приємно, що такий тренер буде у збірній. Буду доводити, щоб грати у основі збірної", – заявив Миколенко у ефірі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, Петраков дебютує на чолі збірної України 1 вересня – гостьовий матч проти Казахстану в рамках відбору на ЧС.

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