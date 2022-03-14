Захисник Вереса Алан Ауссі, права на якого належать Динамо, поділився першими враженнями від занять з дортмундським грандом.

"Я планував залишатися в Україні, але потім почали падати бомби, розриватися ракети. Я чув їх своїми вухами. Війна підійшла дуже близько, і я злякався. Вирішив тікати.

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Дорога в Німеччину забрала багато сил. Страшно, я ніколи раніше не бачив війни. Зараз тренуюся в Борусії. Навіть зробив фотку з Холандом після тренування. Фантастика", – цитує Ауссі Ruhr Nachrichten.

Нагадаємо, 20-річний українець разом із форвардом Зорі Овусу Раймондом Фрімпонгом вже близько тижня займається з "джмелями" U-23. Сьогодні вони тренувались під керівництвом Марко Розе з першою командою.

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