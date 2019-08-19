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"Навіщо привозити в Україну цих "туристів"?" – президент Олімпіка розкритикував арбітрів після поразки від Карпат

10:05 498 Читать на русском
"Навіщо привозити в Україну цих "туристів"?" – президент Олімпіка розкритикував арбітрів після поразки від Карпат
Владислав Гельзін та Жуліо Сезар / Олімпік

Президент Олімпіка Владислав Гельзін підтвердив відставку Жуліо Сезара та висловив незадоволення роботою арбітрів.

24’ Фабіо Александер Фрейтас де Алмейда
62’ Сергій Політило
 
Олексій Гуцуляк 26’
Франціско Ді Франко 42’
Олексій Гуцуляк 65’
24’ Фабіо Александер Фрейтас де Алмейда
26’ Олексій Гуцуляк
42’ Франціско Ді Франко
62’ Сергій Політило
65’ Олексій Гуцуляк

"Говорити щось не дуже, звичайно, хочеться, але відсутність результату – основна причина такого рішення. Ми не можемо говорити, що ми добре граємо, маючи після чотирьох турів нуль очок. Говорив з хлопцями, вони не розуміють деякі моменти, зокрема, чому перед матчем називається один склад і одна тактика, а вже на передматчевій установці все цілком інше?

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Ну і щодо суддівства взагалі не можу зрозуміти, як за подібні і при цьому регулярні помилки ці арбітри весь час залишаються осторонь. Порушення було до штрафного, це чітко було видно. Можна дізнатися, чим там займаються ці, з дозволу сказати, іноземні "фахівці", чому вони там суддів вчать? Навіщо привозити в Україну цих "туристів"?

Завтра (у понеділок – прим.) поставимо фінальну крапку в цьому питанні і офіційно назвемо ім'я нового наставника. Трохи потерпіть. У будь-якому випадку, я не сумніваюся в тому, що Жуліо Сезар хотів чогось досягти в нашому чемпіонаті", – цитує Гельзіна FootBoom.

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Теги
Олімпік Олімпік Жуліо Сезар Жуліо Сезар Олімпік - Карпати Владислав Гельзін Владислав Гельзін
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