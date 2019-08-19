"Навіщо привозити в Україну цих "туристів"?" – президент Олімпіка розкритикував арбітрів після поразки від Карпат

Президент Олімпіка Владислав Гельзін підтвердив відставку Жуліо Сезара та висловив незадоволення роботою арбітрів.

"Говорити щось не дуже, звичайно, хочеться, але відсутність результату – основна причина такого рішення. Ми не можемо говорити, що ми добре граємо, маючи після чотирьох турів нуль очок. Говорив з хлопцями, вони не розуміють деякі моменти, зокрема, чому перед матчем називається один склад і одна тактика, а вже на передматчевій установці все цілком інше?

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Ну і щодо суддівства взагалі не можу зрозуміти, як за подібні і при цьому регулярні помилки ці арбітри весь час залишаються осторонь. Порушення було до штрафного, це чітко було видно. Можна дізнатися, чим там займаються ці, з дозволу сказати, іноземні "фахівці", чому вони там суддів вчать? Навіщо привозити в Україну цих "туристів"?

Завтра (у понеділок – прим.) поставимо фінальну крапку в цьому питанні і офіційно назвемо ім'я нового наставника. Трохи потерпіть. У будь-якому випадку, я не сумніваюся в тому, що Жуліо Сезар хотів чогось досягти в нашому чемпіонаті", – цитує Гельзіна FootBoom.

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