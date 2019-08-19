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"Зачем привозить в Украину этих "туристов"?" – президент Олимпика раскритиковал арбитров после поражения от Карпат

10:05 191 Читати українською
"Зачем привозить в Украину этих "туристов"?" – президент Олимпика раскритиковал арбитров после поражения от Карпат
Владислав Гельзин и Жулио Сезар / Олимпик

Президент Олимпика Владислав Гельзин подтвердил отставку Жулио Сезара и выразил недовольство работой арбитров.

24’ Фабио Александер Фрейтас де Алмейда
62’ Сергей Политыло
 
Алексей Гуцуляк 26’
Франциско Ди Франко 42’
Алексей Гуцуляк 65’
24’ Фабио Александер Фрейтас де Алмейда
26’ Алексей Гуцуляк
42’ Франциско Ди Франко
62’ Сергей Политыло
65’ Алексей Гуцуляк

"Говорить что-то не очень, конечно, хочется, но отсутствие результата – основная причина такого решения. Мы не можем говорить, что мы хорошо играем, имея после четырех туров ноль очков. Говорил с ребятами, они не понимают некоторые моменты, в частности, почему перед матчем называется один состав и одна тактика, а уже на предматчевой установке все совсем другое?

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Ну и по судейству вообще не могу понять, как за подобные и при этом регулярные ошибки эти арбитры все время остаются в стороне. Нарушение было до штрафной, это четко было видно. Можно узнать, чем там занимаются эти, с позволения сказать, иностранные "специалисты", чему они там судей учат? Зачем привозить в Украину этих "туристов"?

Завтра (в понедельник – прим.) Поставим финальную точку в этом вопросе и официально назовем имя нового наставника. Немного потерпите. В любом случае, я не сомневаюсь в том, что Жулио Сезар хотел чего-то добиться в нашем чемпионате", – цитирует Гельзина FootBoom.

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Олимпик Олимпик Жулио Сезар Жулио Сезар Олимпик - Карпаты Владислав Гельзин Владислав Гельзин
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