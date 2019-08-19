"Зачем привозить в Украину этих "туристов"?" – президент Олимпика раскритиковал арбитров после поражения от Карпат

Президент Олимпика Владислав Гельзин подтвердил отставку Жулио Сезара и выразил недовольство работой арбитров.

"Говорить что-то не очень, конечно, хочется, но отсутствие результата – основная причина такого решения. Мы не можем говорить, что мы хорошо играем, имея после четырех туров ноль очков. Говорил с ребятами, они не понимают некоторые моменты, в частности, почему перед матчем называется один состав и одна тактика, а уже на предматчевой установке все совсем другое?

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Ну и по судейству вообще не могу понять, как за подобные и при этом регулярные ошибки эти арбитры все время остаются в стороне. Нарушение было до штрафной, это четко было видно. Можно узнать, чем там занимаются эти, с позволения сказать, иностранные "специалисты", чему они там судей учат? Зачем привозить в Украину этих "туристов"?

Завтра (в понедельник – прим.) Поставим финальную точку в этом вопросе и официально назовем имя нового наставника. Немного потерпите. В любом случае, я не сомневаюсь в том, что Жулио Сезар хотел чего-то добиться в нашем чемпионате", – цитирует Гельзина FootBoom.

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