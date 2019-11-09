Навас отримав травму і пропустив матч проти Бреста – за ПСЖ дебютував Серхіо Ріко

Воротар ПСЖ Кейлор Навас пропустив матч 13-го туру французької Ліги 1 проти Бреста (2:1).

Основний воротар парижан отримав травму під час передматчевої розминки, інформує офіційний Твіттер ПСЖ. Замість нього у воротах зіграв 26-річний Серхіо Ріко. Це дебютний матч іспанця за ПСЖ після переходу із Севільї на правах оренди. Про серйозність пошкодження костаріканського воротаря поки не повідомляється.

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Нагадаємо, команда Томаса Тухеля обіграла Брест завдяки голу Мауро Ікарді на 85-й хвилині. Парижани впевнено лідирують у чемпіонаті Франції, випереджаючи найближчого переслідувача на 10 очок.

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