Навас получил травму и пропустил матч против Бреста – за ПСЖ дебютировал Серхио Рико

Вратарь ПСЖ Кейлор Навас пропустил матч 13-го тура французской Лиги 1 против Бреста (2:1).

Основной вратарь парижан получил травму во время предматчевой разминки, информирует официальный Твиттер ПСЖ. Вместо него в воротах сыграл 26-летний Серхио Рико. Это дебютный матч испанца за ПСЖ после перехода из Севильи на правах аренды. О серьезности повреждения костариканского вратаря пока не сообщается.

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Напомним, команда Томаса Тухеля обыграла Брест благодаря голу Мауро Икарди на 85-й минуте. Парижане уверенно лидируют в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

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