Як відомо, 31 січня Польський футбольний союз має оголосити ім'я нового тренера національної збірної. За інформацією Przeglad Sportowy, "Кадру" очолить екс-наставник "білих орлів" Адам Навалка.

Польща викреслила Шевченка зі списку кандидатів на посаду головного тренера – перемовини провалились

Тривалий час одним з фаворитів на вакантну посаду називали Андрія Шевченка. Українцю не вдалось домовитись з Дженоа щодо дострокового розірвання контракту, тож кандидатура нашого фахівця перестала бути актуальною. Однак, не лише це непокоїло поляків. Як зазначає видання, Шевченко російськомовний, мешкає у Лондоні і товаришує з російським олігархом Романом Абрамовичем, що перед матчем плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 зі збірною Росії викликало б чимало запитань і несло б у собі певні ризики.

Окрім того, Навалка за роботу зі збірною отримуватиме 200 тисяч євро (до кінця року) з опцією продовження. А у разі виходу на чемпіонат світу він претендуватиме на чималу премію. Шевченкові довелося б платити значно більше.

Нагадаємо, поєдинок між Польщею та Росією відбудеться 24 березня. Переможець пари зіграє з кращим з дуету Швеція – Чехія.

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