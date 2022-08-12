Збірна Марокко виступить на чемпіонаті світу не з тим тренером, який вигравав кваліфікацію.

Контракт з Вахідом Халілходжичем розірваний за обопільною згодою сторін, інформує прес-служба FRMF. Причина – розбіжність у поглядах щодо продовження співпраці.

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Халілходжич очолив збірну Марокко влітку 2019 року. На останньому КАН "Атлаські леви" дійшли до чвертьфіналу, а потім успішно подолали кваліфікацію на ЧС. Втім, у роздягальні все було не так гладко. Халілходжич вигнав з команди двох зіркових виконавців – захисника Нуссаїра Мазрауї та хавбека Хакіма Зієша. Ймовірно, тепер представники Баварії та Челсі будуть готові відновити виступи за збірну.

У марокканців залишається 3 місяці, щоб знайти нового головного тренера під Мундіаль. "Атлаські леви" потрапили в одну групу з Бельгією, Хорватією та Канадою.

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