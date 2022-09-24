Толпа бешенных фанатов без билетов ворвалась на матч участника ЧМ – все закончилось хаосом прямо на поле
Товарищеский матч между сборными Марокко и Чили превратился в настоящую вакханалию.
Марокко победило со счетом 2:0, однако отнюдь не это стало главной темой спарринга.
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Команды играли на 40-тысячном стадионе Эспаньола, но некоторые фанаты решили обойтись без приобретения билетов (очевидно, основная масса – мигранты из Марокко, которых много в Испании). Под занавес встречи огромная толпа "зайцев" прорвалась через турникеты и зашла на трибуны.
Когда раздался финальный свисток, толпа заполнила уже непосредственно поле, преследуя звездных игроков (Зиеш, Хакими). Стюарды лишь беспомощно наблюдали за этим безумием.
Напомним, что Марокко пробилось в финальную часть ЧМ-2022, где сыграет против Бельгии, Хорватии и Канады. Чили же в конце этого года в Катар не летит.
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