Товарищеский матч между сборными Марокко и Чили превратился в настоящую вакханалию.

Марокко победило со счетом 2:0, однако отнюдь не это стало главной темой спарринга.

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Команды играли на 40-тысячном стадионе Эспаньола, но некоторые фанаты решили обойтись без приобретения билетов (очевидно, основная масса – мигранты из Марокко, которых много в Испании). Под занавес встречи огромная толпа "зайцев" прорвалась через турникеты и зашла на трибуны.

Espero que el club tome medidas... nuestro templo no es un circo y no utilizo otra expresión pk sino aun me tacharan de racista. Así es como hemos hecho caja hoy... y el resultado es porterias, cesped y a saber que mas destrozado pic.twitter.com/qipR0UWnOJ — Braitwey (@Guille_RCDE) September 23, 2022

Когда раздался финальный свисток, толпа заполнила уже непосредственно поле, преследуя звездных игроков (Зиеш, Хакими). Стюарды лишь беспомощно наблюдали за этим безумием.

Locura por Marruecos en Barcelona.



Termina en invasión de campo un duelo marcado por la aparición de espontaneos.



El partido se detuvo en varias ocasiones. Los más buscados: Achraf y Ziyech. pic.twitter.com/CfaQwAn6lN — Relevo (@relevo) September 23, 2022

Напомним, что Марокко пробилось в финальную часть ЧМ-2022, где сыграет против Бельгии, Хорватии и Канады. Чили же в конце этого года в Катар не летит.

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