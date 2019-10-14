Рашфорд відзначився шедевральним голом за збірну Англії після сольного проходу

Форвард збірної Англії Маркус Рашфорд забив чудовий м'яч у ворота Болгарії в рамках відбору на Євро-2020.

Нападник Манчестер Юнайтед вивів "трьох левів" уперед вже на 7 хвилині зустрічі.

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Рашфорд отримав м'яч від Роса Барклі на лівому фланзі і сміливо пішов на двох захисників Болгарії. Першого він оминув елегантним фінтом, а другого відправив у "дальнє плавання" замахом під себе. Свій слалом 21-річний страйкер завершив надпотужним ударом під поперечину, який "прошив" руки голкіпера господарів.

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Додамо, що цей гол став для Маркуса Рашфорда восьмим у складі англійської збірної.