Наставника Маліновського Гасперіні визнано тренером року в Італії

Головний тренер бергамської Аталанти Джан П'єро Гасперіні став найкращим коучем 2019 року на батьківщині.

В Італії відбулось визначення найкращого тренера країни за підсумками минулого року. У голосуванні за це престижне звання переміг головний тренер бергамської Аталанти Джан П'єро Гасперіні. 62-річний коуч отримав традиційну нагороду – приз "Золота лава" (вперше його почали вручати з сезону 1990/91).

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Для наставника нашого Руслана Маліновського це перше подібне досягнення в кар’єрі. У голосуванні Гасперіні випередив екс-тренера Ювентуса Массіміліано Аллегрі і наставника Болоньї Сінішу Міхайловіча.

Нагадаємо, Гасперіні минулого сезону вивів Аталанту у фінал Кубка Італії, де поступився Лаціо, а в Серії А несподівано здобув зі своєю командою бронзу, завдяки чому клуб вперше в своїй історії отримав право представляти країну в найпрестижнішому єврокубковому турнірі.

Окрім того, у поточному розіграші Ліги чемпіонів, в одній групі з Шахтарем, Манчестер Сіті та Динамо Загреб італійському фахівцю вдалось в останньому турі, завдяки перемозі над "гірниками", вивести Аталанту з другої сходинки в 1/8 фіналу найпрестижнішого єврокубку. За вихід у чвертьфінал бергамці поборються з іспанською Валенсією.

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