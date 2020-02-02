Фірмові удари Маліновського у відеоогляді перестрілки між Аталантою і Дженоа

Аталанта розписала результативну нічию (2:2) у матчі 22 туру Серії А проти Дженоа. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

Усе найцікавіше сталося в першій половині. Аталанта швидко вийшла вперед завдяки зусиллям Толоя, однак Дженоа відповів подвійним ударом від Санабрії та Крішіто. Каруселі не зупинялись – вже через дві хвилини Ілічіч відновив рівновагу з передачі Сапати.

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Другий тайм вийшов значно скромнішим, Аталанті не допомогло навіть вилучення Бехрамі. Руслан Маліновський замінив Сапату на 62-й хвилині і встиг створити кілька небезпечних моментів. Спочатку українець перевірив Періна фірмовим ударом зі стандарту, а потім гарно закрутив м'яч з кута штрафного – голкіпер Дженоа і тут не дрімав, зберігши для своєї команди один пункт.