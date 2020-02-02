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Фірмові удари Маліновського у відеоогляді перестрілки між Аталантою і Дженоа

22:25 815 Читать на русском
Фірмові удари Маліновського у відеоогляді перестрілки між Аталантою і Дженоа
Аталанта – Дженоа – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Аталанта розписала результативну нічию (2:2) у матчі 22 туру Серії А проти Дженоа. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

12’ Рафаель Толої
35’ Йосіп Ілічіч
 
Доменіко Крішіто 18’
Антоніо Санабрія 33’
Валон Бехрамі 83’
12’ Рафаель Толої
18’ Доменіко Крішіто
33’ Антоніо Санабрія
35’ Йосіп Ілічіч
83’ Валон Бехрамі

Усе найцікавіше сталося в першій половині. Аталанта швидко вийшла вперед завдяки зусиллям Толоя, однак Дженоа відповів подвійним ударом від Санабрії та Крішіто. Каруселі не зупинялись – вже через дві хвилини Ілічіч відновив рівновагу з передачі Сапати.

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Другий тайм вийшов значно скромнішим, Аталанті не допомогло навіть вилучення Бехрамі. Руслан Маліновський замінив Сапату на 62-й хвилині і встиг створити кілька небезпечних моментів. Спочатку українець перевірив Періна фірмовим ударом зі стандарту, а потім гарно закрутив м'яч з кута штрафного – голкіпер Дженоа і тут не дрімав, зберігши для своєї команди один пункт.

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