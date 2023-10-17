"Класно, що ми перемогли, але ще класно те, як саме виграли, забивши на останній хвилині. Тому це задоволення, яке отримали, – це частина процесу. Тобто зараз ми тішимося, але завтра будем думати про наступні поєдинки.

Шедевр гравця Шахтаря та переможний гол на 90+4 у відеоогляді матчу збірних U-21 Україна – Англія – 3:2

Дуже важко впродовж всього матчу утримувати той рівень енергії, який ми мали. Все ж грали проти чемпіонів минулого Євро, і в ті моменти в другому таймі ми відчули на собі силу наших суперників. Але я бачив, що наша команда билася, намагалася ще раз щось зробити та впоралася з цим.

Це такий вид спорту, у якому такі речі трапляються раз по раз. Це не означає, що це траплятиметься завжди – ми виграватимемо, будемо перемагати на останніх хвилинах – нам просто потрібно намагатися грати далі й далі. Але також правда, якщо ти неідеально реалізуєш тактику на полі, і якщо ти неповністю з усім серцем викладаєшся, то такі моменти будуть просто неможливі.

Чи задоволений результатом? Перш за все задоволений процесом. Задоволений тим, що відбувається, як росте команда. Дивлюся, як тренуються гравці, як приїжджають до збірної, б'ються за свою національну команду. Вони прогресують, слухають нас. У нас не так багато часу, щоб тренуватися на полі, але вони дуже детально слідкують за тактичними розборами, працюють з відео. Тому це просто один момент у дуже довгій історії, на шляху цієї молодіжної збірної до результатів. Вони прекрасно працюють", – цитує Мельгосу Суспільне Спорт.

Нагадаємо, збірна України U-21 після першого тайму перемагала Англію 2:0, однак по перерві розгубила свою перевагу. Вже у доданий час фінальну крапку поставив Ілля Квасниця, який вийшов на заміну, принісши "синьо-жовтим" сенсаційну перемогу над чинними чемпіонами Європи.

Україна вирвала перемогу над Англією у драматичному матчі відбору Євро-2025 U-21 – джокер з Руха, шедевр хавбека Шахтаря