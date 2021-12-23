Як і в попередньому рейтингу, "синьо-жовті" розмістилися на 25-му місці, набравши 1535 очок. Серед команд Європи Україна посідає 15-ту позицію, інформує офіційний сайт ФІФА.

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Нагадаємо, наша збірна у 2021 році вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи, а у відборі на ЧС-2022 посіла друге місце групи. Суперником команди Олександра Петракова в півфіналі плей-офф стане Шотландія, яка посідає 38 місце рейтингу.

Північна Ірландія та Вірменія, з якими Україна гратиме в Лізі націй (третім опонентом є все та ж Шотландія), розмістилися на 47-му та 92-му місцях відповідно.

Найсильнішою командою світу за підсумками 2021 року стала Бельгія. Далі йдуть Бразилія, Франція, Англія та Аргентина. Чемпіон Європи – збірна Італії – посідає 6-ту сходинку.

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