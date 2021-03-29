"Була дуже складна гра, але нам вдалося набрати одне очко. Пишаюся своїми футболістами і тим, як вони сьогодні грали. Особливо в захисті. Україна змогла забити, але ми зрівняли рахунок і здобули нічию. Я задоволений цим результатом.

Україна – Фінляндія – 1:1 – відео голів

Ми два перших тури звели до нічиїх. У матчі з Боснією і Герцеговиною я був більше розчарований, тому що ми повинні були перемагати. Але сьогодні не маю претензій до своїх футболістів", – сказав Маркку Канерва.

Нагадаємо, збірна України втратила перемогу з Фінляндією. Рахунок відкрив Жуніор Мораєс, але згодом "Суомі" отримали право на пенальті за фол Віталія Миколенка на червону картку. Пуккі впевнено реалізував удар і врятував свою команду від поразки.

Україна втратила перемогу над Фінляндією у матчі відбору ЧС-2022 – пенальті, червона і драма на фініші