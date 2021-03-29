"Была очень сложная игра, но нам удалось набрать одно очко. Горжусь своими футболистами и тем, как они сегодня играли. Особенно в защите. Украина смогла забить, но мы сравняли счет и одержали ничью. Я доволен этим результатом.

Украина – Финляндия – 1:1 – видео голов

Мы два первых тура свели к ничьим. В матче с Боснией и Герцеговиной я был больше разочарован, потому что мы должны были побеждать. Но сегодня у меня претензий к своим футболистам нет", – сказал Маркку Канерва.

Напомним, сборная Украины упустила победу над Финляндией. Счет открыл Жуниор Мораес, но позже "Суоми" получили право на пенальти за фол Виталия Миколенко на красную карточку. Пукки уверенно реализовал удар и спас свою команду от поражения.

Украина упустила победу над Финляндией в матче отбора ЧМ-2022 – пенальти, красная и драма на финише