Захисник ПСЖ Лайвен Курзава вляпався у кумедну історію через свою непунктуальність.

Француз не спромігся вчасно прибути на тренування команди.

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Курзава спізнився на 15 хвилин, а ворота бази вже були зачинені. Гравець ПСЖ недовго простояв, після чого стрімко розвернув свою Феррарі в іншому напрямку. Схоже, Лайвену таки вдалося знайти альтернативний вхід, оскільки згодом він публікував фото з тренажерної зали.

Додамо, що у поточному сезоні Курзава дуже далекий від статусу основного гравця ПСЖ – всього 9 хвилин на полі у матчі за Суперкубок.

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