– Як українські гранди ставляться до талантів Руху?

– Думаю, що ними цікавляться. Але зараз немає офіційних пропозицій. Ми хочемо, щоб наші футболісти залишилися в команді, вони допоможуть створити конкурентноспроможну атмосферу, у якій гравці отримають розвиток.

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– Що може запропонувати Рух, щоб футболіст відмовив Динамо та Шахтарю?

– У нас є гарні умови для тренувань молодих футболістів, а для них це важливо. Наш клуб робить ставку на молодих, тому вони розуміють, що у нас отримають більше ігрового часу. У цьому віці потрібно грати і це допоможе в зростанні.

Ми перебуваємо у Львові, зовсім недалеко від Європи. У нас є контакти із зарубіжними клубами та скаутами, які будуть спостерігати за нашими гравцями. Футболісту потрібно зрости, а потім кудись переходити, не треба поспішати.

– Була інформація, що Динамо звернуло увагу на Сапугу, Романа та Слюсара. Були офіційні пропозиції?

– Я не чув, що гранди робили офіційні пропозиції, але те, що цікавляться – однозначно, – цитує Пономарьова Український футбол.

Нагадаємо, Віталій на посту головного тренера замінив Леоніда Кучука, а до цього працював з командою U-19, з якою за підсумками минулого сезону фінішував першим. У Юнацькій лізі УЄФА 2022/23 "жовто-чорні" вибили Інтер, але в 1/8 фіналу програли Мілану.

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