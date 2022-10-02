Ліга 1 сезон 2022/23, 9-й тур

ПСЖ – Ніцца – 2:1

Голи: Мессі, 29, Мбаппе, 83 – Лаборд, 47

Парижани від початку сезону змагаються з Марселем за лідерство. Напередодні команда Ігора Тудора перемогла, тому ПСЖ важливо було набирати очки.

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Підопічні Крістофа Гальтьє виглядали впевнено на фоні Ніцци у першому таймі, проте не мали чимало моментів. Єдиним голом відзначився Мессі. Ліонелю вдався просто розкішний удар. Загалом це 60-й м'яч аргентинця зі штрафного у кар'єрі, до цього 50 він забив у Барселоні та ще 9 – у збірній.

По перерві "орлята" несподівано зрівняли рахунок. Одна з небагатьох атак завершилась голом Лаборда, який на дальній стійці замкнув постріл з флангу. Опісля Крістоф Гальтьє випустив на поле Мбаппе, який і подарував парижанам перемогу влучним ударом.

ПСЖ повернув собі першу сходинку турнірної таблиці Ліги 1, набравши 25 залікових балів. Ніцца з вісьмома пунктами залишилась 13-ю.

Турнірна таблиця чемпіонату Франції