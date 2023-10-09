"Не думаю, що варто говорити про проблеми зі складом. Я сказав би, що це наша реальність на цю мить, хоча, звичайно, нам усім хотілося б мати в розпорядженні 50-60 гравців. Ми хочемо перемагати, працюємо тільки на такий результат, з яким би суперником ми не грали. Атмосфера в роздягальні після вересневих матчів стала кращою.

Україна – Північна Македонія: де дивитися матч відбору на Євро-2024

Ми завершуємо відбір, тому всі матчі наразі вирішальні. Нас, як і Україну, влаштовує виключно перемога, щоб мати більш виграшну позицію перед матчами у листопаді. Я очікую відкритої гри, бо грати на нічию ніхто не буде.

Ми проаналізували перший матч з Україною, особливо останні 30 хвилин – помітили як аномалії, так і позитивні моменти. Нам доведеться виправляти багато чого, що не працювало у червні", – цитує Мілевскі ФФМ.

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