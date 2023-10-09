"Не думаю, что стоит говорить о проблемах с составом. Я бы сказал, что это наша реальность на этот момент, хотя, конечно, нам всем хотелось бы иметь в распоряжении 50-60 игроков. Мы хотим побеждать, работаем только на такой результат, с каким бы соперником мы ни играли. Атмосфера в раздевалке после сентябрьских матчей стала лучше.

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Мы завершаем отбор, поэтому все матчи решающие. Нас, как и Украину, устраивает исключительно победа, чтобы иметь выигрышную позицию перед матчами в ноябре. Я ожидаю открытой игры, потому что играть на ничью никто не будет.

Мы проанализировали первый матч с Украиной, особенно в последние 30 минут – заметили как аномалии, так и положительные моменты. Нам придется исправлять многое, что не работало в июне", – цитирует Милевски ФФМ.

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