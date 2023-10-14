"Я думаю, що глядачі, які зібралися на трибунах, отримали задоволення від матчу. Україна та Північна Македонія провели чудовий поєдинок.

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Я пишаюся своїми гравцями й тим, як вони діяли. Наша реакція після першого пропущеного м’яча була блискучою.

По перерві ми зробили заміни й домінували, але не скористалися зі своїх шансів. Єдине, чим я не задоволений, так це результатом зустрічі", – цитує Мілевскі офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, після 6-ти турів Північна Македонія у турнірній таблиці групи С йде четвертою, набравши 7 балів.

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