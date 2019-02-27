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Наставник Греміо прокоментував перехід Тете у Шахтар

21:22 653 Читать на русском
Наставник Греміо прокоментував перехід Тете у Шахтар
Тете / Фото: Греміо

Головний тренер Греміо Ренато Гаушо вважає, що трансфер Тете – це позитив для клубу.

"Поки я буду тренером Греміо, всі футболісти будуть потрапляти в стартовий склад тільки в тому випадку, якщо вони відповідають моїм вимогам.

Тете підтвердив перехід у Шахтар

Агенти і футболісти можуть скаржитися на те, що їм не дали шанс, але це марно. Я поважаю обіцянки президента Греміо, але футболіст повинен заслужити право виходити на поле в стартовому складі. Як я поставився до продажу Тете? Позитивно. Я підтримав цей трансфер.

Якщо у вас в команді є футболіст, який навіть не грав у дорослому футболі і ви можете продати його за хорошу суму, то чому б це не зробити?", – цитує Гаушо Globo.

"Раніше мені казали, що граю, як Мессі". Манор Соломон – про армію Ізраїлю та вибір на користь Шахтаря, а не Ман Сіті

Теги
Тете Тете Світ Шахтар Шахтар Греміо Греміо
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