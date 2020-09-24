Нідерландський півзахисник Гента Джордан Ботака вірить у прохід своєї команди до групового етапу найпрестижнішого єврокубкового турніру.

"Ми зможемо через тиждень зробити те, що вчора зробило Динамо. Треба тільки забити два голи, як кияни. Це можливо.

Форвард Гента Кляйндінст оцінив шанси бельгійської команди на прохід Динамо

Хочу ще багато разів почути гімн Ліги чемпіонів у Генті", – сказав Ботака у коментарі офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, у першому поєдинку кваліфікаційного раунду плей-офф Ліги чемпіонів бельгійці на власному полі поступились "біло-синім" з рахунком 1:2. Матч-відповідь відбудеться вже 29 вересня у Києві на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 22:00.

Гент – Динамо: Київ наближає камбек в ЛЧ – жах українських "буйволів", парадоксальні герої та єдина загроза для Луческу