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Наставник Евертона Сілва прокоментував нищівну перемогу над Манчестер Юнайтед

19:40 395 Читать на русском
Наставник Евертона Сілва прокоментував нищівну перемогу над Манчестер Юнайтед
Марку Сілва / Фото: BBC

Головний тренер Евертона Марку Сілва вважає, що його команда була кращою за Манчестер Юнайтед протягом всього матчу.

13’ Рішарлісон
28’ Гілфі Сігурдссон
56’ Люка Дінь
64’ Тео Волкот
 
13’ Рішарлісон
28’ Гілфі Сігурдссон
56’ Люка Дінь
64’ Тео Волкот

"Сьогодні я побачив велику різницю в порівнянні з минулим матчем. Ми зіграли більш ефективно і забили більше голів. Починаючи з першої хвилини ми були найкращою командою на полі.

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Продовжували атакувати і не дали їм жодного шансу пробити по нашим воротам в першому таймі. Наші фанати насолодилися красивими голами.

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Манчестер Юнайтед в перерві поміняв двох гравців, але ми продовжили діяти так, як і діяли. Після кожної атаки у нас була гольова можливість. Зберегли ворота на замку – а це дуже важливо", – сказав Марку Сілва BBC.

Теги
Англія Евертон Евертон Евертон - Манчестер Юнайтед Марку Сілва Марку Сілва
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