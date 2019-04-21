Наставник Евертона Сілва прокоментував нищівну перемогу над Манчестер Юнайтед

Головний тренер Евертона Марку Сілва вважає, що його команда була кращою за Манчестер Юнайтед протягом всього матчу.

"Сьогодні я побачив велику різницю в порівнянні з минулим матчем. Ми зіграли більш ефективно і забили більше голів. Починаючи з першої хвилини ми були найкращою командою на полі.

Евертон – Манчестер Юнайтед – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Продовжували атакувати і не дали їм жодного шансу пробити по нашим воротам в першому таймі. Наші фанати насолодилися красивими голами.

Манчестер Юнайтед програв 5 виїзних матчів поспіль вперше за 38 років

Манчестер Юнайтед в перерві поміняв двох гравців, але ми продовжили діяти так, як і діяли. Після кожної атаки у нас була гольова можливість. Зберегли ворота на замку – а це дуже важливо", – сказав Марку Сілва BBC.