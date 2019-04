Манчестер Юнайтед програв 5 виїзних матчів поспіль вперше за 38 років

Манчестер Юнайтед останнім часом вкрай невдало діє у виїзних матчах.

Підопічні Уле Гуннара Сульшера у 35-у турі чемпіонату Англії поступились на вїзді Евертону з рахунком 4:0. Ця поразка стала вже 5-ю поспіль для Манчестер Юнайтед на гостьовому полі в усіх турнірах.

Манчестер Юнайтед встановив історичний клубний антирекорд

Востаннє з командою з Манчестера подібне траплялось 38 років тому – у 1981 році. Тоді "червоних дияволів" тренував Дейв Секстон, повідомляє OptaJoe.

Евертон – Манчестер Юнайтед – 4:0 – відео голів та огляд матчу

До слова, Манчестер Юнайтед вилетів від Барселони у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. В АПЛ після 35 турів команда перебуває на 6 позиції та має в активі 64 очки.

