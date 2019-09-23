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Настав час перейти у клуб-переможець, – Ікарді зневажливо висловився про Інтер

06:00 117 Читать на русском
Настав час перейти у клуб-переможець, – Ікарді зневажливо висловився про Інтер
Мауро Ікарді / ФК ПСЖ

Форвард ПСЖ Мауро Ікарді розповів, чому вирішив перебратись у Лігу 1 і зневажливо висловився на адресу Інтера.

"Тепер прийшов час перемагати. Я зроблю все, щоб мене викупили. Я прийшов у ПСЖ, щоб грати. Якщо ти прийшов з опцією викупу, ти повинен докласти всіх зусиль, щоб клуб купив тебе. Подивимося, що станеться наступного літа.

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Весь світ знає мене як нападника-кілера, я завжди готовий забивати. Після дуже раннього дебюту в Росаріо в Аргентині голи завжди були моєю метою, моєї одержимістю.

Я грав в Інтері 7 років, моєю мрією було грати з ним в Лізі чемпіонів, я реалізував її, але ми нічого не виграли. Прийшов час перейти в клуб-переможець, який виграє. Тепер нам потрібно почати перемагати", – цитує Ікарді La Gazzetta dello Sport.

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Інтер Інтер ПСЖ ПСЖ Франція Мауро Ікарді Мауро Ікарді
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