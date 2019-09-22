Ліга 1: Неймар знову приніс перемогу ПСЖ на останніх хвилинах, Лілль та Ренн зіграли внічию

У матчі 6 туру Ліги 1 ПСЖ мінімально переміг Ліон, а Лілль не зміг на виїзді обіграти Ренн.

Ліга 1. 6 тур

Ренн – Лілль – 1:1

Голи: Юну, 68 – Іконе, 47

Анже – Сент-Етьєн – 4:1

Голи: Капелль, 48, Нінга, 78, 84, 89 – Норден, 34

Ліон – ПСЖ – 0:1

Гол: Неймар, 87

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У центральному матчі 6 туру Ліги 1 Ліон вдома приймав ПСЖ. "Ткачі" вже кілька сезонів поспіль відбирають очки у парижан на своєму полі. Виключенням став цей поєдинок. Парижани випустили у старті Неймара і тиснули на ворота Антоні Лопеша. Варто зазначити, що "ткачі" не завдали жодного удару у площину воріт. Поєдинок повільно йшов до нічиєї, поки Анхель Ді Марія не віддав на Неймара, і той вдруге поспіль приніс перемогу своїй команді.

Після 6 турів Ліон набрав 9 очок і перебуває на 8 позиції в таблиці, ПСЖ має в активі 13 очок і лідирує в таблиці. "Ткачі" не перемагають вже 4 поєдинки поспіль.

В іншому матчі Лілль не зміг обіграти на виїзді впертий Ренн. Наразі підопічні Крістофа Галт'є перебувають на 6 позиції, набравши 10 очок. Ренн на 4 сходинці і має на 1 очко більше.

Сент-Етьєн зганьбився у матчі з Анже, поступившись з рахунком 1:4. Хет-триком відзначився нападник з Чаду Родріге Нінга. Анже сенсаційно перебуває на 2 позиції з 13 очками. Сент-Етьєн на 17 позиції з 5 очками.